В Екатеринбурге начали продавать места в очереди на вакцинацию

В Екатеринбурге появилась услуга покупателя с QR-кодом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 октября 2021 года в Свердловской области начала работать пропускная система QR-кодов в торговых центрах и других местах массового скопления людей. В связи с этим, на Avito появилось объявление о продаже места в очереди на вакцинацию.

Займу для вас очередь на ковид. Цена договорная, - говорится в нем.

Фото: скриншот Авито

Объявление появилось на сайте 27 октября 2021 года. Свой номер телефона для связи его автор скрыл. Однако ему можно написать сообщение на сайте и договориться об условиях.

Кроме того, на Avito появилась услуга покупателя с QR-кодом. Мужчина, получивший электронный сертификат, принимает от заказчиков список покупок и идет за ними. Цена на такую услугу зависит от их размера. Также автор объявления готов привезти товары домой к заказчикам. Объявление на сайте появилось 29 октября 2021 года.

Фото: скриншот Авито

- Как это происходит? У вас, допустим, нет кода. А так, как у меня он есть, я могу прийти туда и купить необходимые вам вещи. Я захожу в торговый центр, покупаю вещи, и на выходе мы с вами рассчитываемся. Если купить продукты, то это стоит 100-200 рублей. За вещи покрупнее беру условно триста рублей,- рассказал автор объявления Николай.

Предприимчивый горожанин с QR-кодом готов сделать за других покупки в центре Екатеринбурга, а также в Кировском районе и ЖБИ.