В ТЦ Veer Mall на Уралмаше скопилась огромная очередь

Для желающих вакцинироваться отведена отдельная территория рядом со входом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в торговом центре Veer Mall скопилась огромная очередь. Около 100 человек хотят поставить прививку от коронавируса, передает корреспондент «КП Екатеринбург» с места событий.

Для желающих вакцинироваться отведена отдельная территория рядом со входом. Также в торговом центре проверяют QR-коды.

На входе в здание стоят два охранника. Именно они и смотрят у посетителей идентификаторы и сверяют их с документами, удостоверяющими личность.

Сегодня, 30 октября 2021 года, в Свердловской области заработала система QR-кодов. Теперь попасть в торговые центры и другие места массового скопления людей можно только, предъявив на входе идентификатор и документы, удостоверяющие личность. Редакция «КП-Екатеринбург» проверила, как проходит проверка кодов в ТЦ и как она сказалась на работе объектов.