В Нижнем Тагиле росгвардейцы обнаружили подпольный склад с сигаретами и алкоголем

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области
В Нижнем Тагиле росгвардейцы накрыли подпольный склад, в котором хранились больше 95 тысяч пачек сигарет стоимостью больше 10 миллионов рублей, кроме того, из оборота изъяли почти 600 бутылочек со спиртосодержащей жидкостью, на которой не было акцизных марок.
- Организаторы группы в настоящее время задержаны. Изъятый контрафакт направлен в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Свердловской области на проведение соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге полиция накрыла подпольный магазин на улице Данила Зверева. Там продавали сигареты и «паленую» водку.
В подпольный магазин пришли сотрудники полиции и прокуратуры. Силовики изъяли сотни пачек сигарет и бутылок поддельной водки.
- Примечательно, что владелец магазина уже попадался на подобном, но до этого торговал на ЖБИ, - сообщил источник.