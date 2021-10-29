В Нижнем Тагиле росгвардейцы обнаружили подпольный склад с сигаретами и алкоголем

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Нижнем Тагиле росгвардейцы накрыли подпольный склад, в котором хранились больше 95 тысяч пачек сигарет стоимостью больше 10 миллионов рублей, кроме того, из оборота изъяли почти 600 бутылочек со спиртосодержащей жидкостью, на которой не было акцизных марок.

- Организаторы группы в настоящее время задержаны. Изъятый контрафакт направлен в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Свердловской области на проведение соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге полиция накрыла подпольный магазин на улице Данила Зверева. Там продавали сигареты и «паленую» водку.

В подпольный магазин пришли сотрудники полиции и прокуратуры. Силовики изъяли сотни пачек сигарет и бутылок поддельной водки.

- Примечательно, что владелец магазина уже попадался на подобном, но до этого торговал на ЖБИ, - сообщил источник.