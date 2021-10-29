Осенью и зимой из уральского аэропорта «Кольцово» можно будет улететь в 15 стран

В зимнем расписании широко представлены Турция и Египет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный аэропорт «Кольцово», расположенный в Екатеринбурге, переходит на осенне-зимнее расписание полетов. Из воздушной гавани можно будет улететь в 77 городов 15 стран мира. Примечательно, что впервые маршрутная сеть по количеству доступных направлений полетов достигла допандемийных показателей.

- В зимнем расписании широко представлены Турция и Египет. Полетные программы на самое популярное зарубежное направление Кольцово Анталью заявили сразу семь авиаперевозчиков, еще семь — в Шарм-эль-Шейх и столько же в Хургаду, - сообщают в пресс-служба аэропорта «Кольцово».

Кроме того, на внутрироссийских воздушных линиях с 31 октября в расписание аэропорта возвращаются прямые рейсы в Горно-Алтайск, а с 3 ноября — в Сыктывкар и Нарьян-Мар. Новинкой сезона станет Тобольск, куда 21 октября отправился первый рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга.

На международных направлениях продолжаются регулярные и чартерные рейсы на Кипр, в ОАЭ, Турцию, Египет, Доминиканскую Республику, Венгрию, Германию и страны СНГ.