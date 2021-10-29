В Нижнем Тагиле 19-летняя девушка пострадала в столкновении двух автобусов

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле в столкновении двух пассажирских автобусов пострадала 19-летняя девушка. Известно, что общественный транспорт двигался в попутном направлении, авария произошла днем на Восточном шоссе. Об этом пишет местное издание TagilCity.

- Водитель автобуса «ПАЗ» маршрута № 23 «догнал» в заднюю часть второй автобус, следовавший по маршруту № 34Р. Виновник только за последние полгода 12 раз подвергался административному наказанию за превышение скоростного режима, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

19-летняя девушка, сидевшая в одном из автобусов, получила травму голову, госпитализация ей не понадобилась. Другие пассажиры в ДТП не пострадали.