Макаровский мост в Екатеринбурге откроют 31 октября

В воскресенье по мосту запустят автомобильное и трамвайное движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили благоустройство Макаровского моста. В это воскресенье, 31 октября после 12 часов дня по нему запустят автомобильное и трамвайное движение. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года на мосту планируется установить основные несущие конструкции, подпорные стены, дождевую канализацию, очистные сооружения, а также закончить работы на проезжей части по участку на Челюскинцев.

Изначально планировалось, что Макаровский мост полностью достроят к концу 2023 года, но позже в мэрии сказали, что закончить все работы удастся раньше.