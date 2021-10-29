ЕВРАЗ НТМК представил экологические мероприятия руководству федераль-ного проекта «Чистый воздух»

Максим Корольков на доменной печи №7 ЕВРАЗ НТМК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ.

Максим Владимирович осмотрел объекты, модернизацию которых комбинат провел в рамках «Чистого воздуха»: установку сухого тушения кокса, миксерное отделение конвертерного цеха, доменную печь № 7 с мощной системой аспирации (аналогичная система установлена и на домне № 6), а также цех улавливания коксохимического производства, где продолжаются работы.

В реализацию этих экологических проектов ЕВРАЗ НТМК вложил 3,2 млрд руб., что составляет 94% от общего объема затрат комбината по программе. Достигнутый эффект на 13,7% превысил запланированный показатель – выбросы были снижены на 7,4 тыс. тонн при плановом показателе снижения на 6,5 тыс. тонн.

Сейчас на комбинате ведется реализация пятого, финального проекта по «Чистому воздуху» – вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве (КХП). Это позволит снизить выбросы еще на 175 тонн в год. Проект предполагает изменение технологии производства кокса: технологическая вода будет поступать в теплообменник закрытого типа и в специальную водоочистную установку. Контакта с воздухом не будет, что исключает попадание вредных веществ в атмосферу. После очистки вода и газ будут возвращаться для дальнейшего использования на производство и в топливную систему комбината.

На литейном дворе доменной печи №7 ЕВРАЗ НТМК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

«В рамках федерального проекта "Чистый воздух" важно не только сосредотачиваться на снижении валовых выбросов в атмосферный воздух, но и на снижении выбросов именно тех веществ, которые беспокоят жителей. Проектный офис "Чистый воздух" Минприроды России достиг договорённости с ЕВРАЗ НТМК по реализации дополнительных мероприятий, которые будут направлены на исключение выбросов этих загрязняющих веществ», - сказал руководитель федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.

«ЕВРАЗ НТМК полностью выполняет взятые на себя обязательства по проекту «Чистый воздух», внося свой вклад в улучшение экологической обстановки Нижнего Тагила и Свердловской области. Более того, мы намерены дополнительно направить около 15 млрд рублей на природоохранные мероприятия, которые будут реализованы на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК согласно экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года», - сказал Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Руководители ЕВРАЗа также примут сегодня участие в совещании, на котором будет обсуждаться реализация федерального проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле.