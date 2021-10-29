В Екатеринбурге лжепереписчики украли у пенсионеров больше 500 тысяч рублей

Мошенниц, обокравших пенсионерок, разыскивает полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с начала Всероссийской переписи населения злоумышленники уже два раза обманули пенсионеров под видом переписчиков. Оба случая произошли 27 октября в Чкаловском районе. Одной из жертв лжепереписчиков стала 83-летняя бабушка живущая на улице Агрономической. Она впустила к себе в квартиру двух неизвестных женщин, одна из которых при этом якобы была беременна.

- На кухне мошенницы спросили у бабушки, есть ли у нее сбережения, а получив утвердительный ответ, попросили показать одну купюру для проверки, - начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Переписав номер банкноты, визитеры вернули деньги, после чего пожилая дама заботливо спрятала их обратно в пакет за батареей, что, разумеется, и нужно было аферистам - увидеть, где спрятана заначка. Пока одна мошенница отвлекала хозяйку, вторая быстро забрала сбережения на общую сумму 300 тысяч рублей.

У второй жертвы - 91-летней бабушки, проживающей на улице Ляпустина, мошенницы украли 220 тысяч рублей. Сейчас злоумышленниц разыскивает полиция.

Валерий Горелых также обратился к свердловчанам с просьбой открывать дверь переписчикам только после проверки сведений о них по телефону горячей линии 8-800-707-20-20, которая работает с 9:00 до 21:00.

Фото: предоставлено В.Н.Горелых

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