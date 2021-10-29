В Академическом открыли дополнительный кабинет вакцинации от коронавируса

Чтобы сократить очереди, в поликлинике открыли дополнительный кабинет вакцинации и привлекли волонтеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе, в четвертом поликлиническом отделении ЦГБ №6 открыли дополнительный кабинет вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области.

- Дополнительные меры увеличивают темпы вакцинации жителей для скорейшего формирования коллективного иммунитета, который позволит вернуть город к жизни в обычном режиме и снизить процент тяжелых последствий при новой коронавирусной инфекции, - отмечают в ведомстве.

Помимо медиков здесь трудятся волонтеры от Медицинской фракции городской Думы Екатеринбурга. Они пришли на помощь сотрудникам больницы, чтобы сократить очереди на вакцинацию. Волонтеры записывают жителей района на прививку в удобное для них время и помогают заполнить нужные документы во время вакцинации, которые нужны, чтобы в дальнейшем получить QR-код вакцинированного.

Кроме того, в этой же поликлинике открыт дополнительный прививочный кабинет для сотрудников различных предприятий города. Профессиональные коллективы записываются в него заранее и организованно приходят на прививку от коронавируса.