На сегодняшний день сезон дорожных работ практически завершен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувший год отремонтировали 40 километров дорог – это 45 объектов общей площадью 543 тысячи квадратных метров. Половина из них была выполнена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Ключевые объекты – это путепровод на улицах Блюхера и Бебеля, первый этап развязки на Луганской. Проведены ремонтные работы улично-дорожной сети на улицах Фурманова, Щорса, Фронтовых Бригад, Таватуйской, а также на проспекте Орджоникидзе и Сибирском тракте, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

На сегодняшний день сезон дорожных работ практически завершен, в ближайшие дни предстоит установка барьерных ограждений на обновленном дублере улицы Металлургов. Кроме того, эти же действия станут завершающими на первом этапе реконструкции на развязке Луганской.