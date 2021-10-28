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Общество28 октября 2021 18:53

В Екатеринбурге за минувший год отремонтировали 40 километров дорог

Ключевые объекты – это путепровод на улицах Блюхера и Бебеля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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На сегодняшний день сезон дорожных работ практически завершен

На сегодняшний день сезон дорожных работ практически завершен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувший год отремонтировали 40 километров дорог – это 45 объектов общей площадью 543 тысячи квадратных метров. Половина из них была выполнена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Ключевые объекты – это путепровод на улицах Блюхера и Бебеля, первый этап развязки на Луганской. Проведены ремонтные работы улично-дорожной сети на улицах Фурманова, Щорса, Фронтовых Бригад, Таватуйской, а также на проспекте Орджоникидзе и Сибирском тракте, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

На сегодняшний день сезон дорожных работ практически завершен, в ближайшие дни предстоит установка барьерных ограждений на обновленном дублере улицы Металлургов. Кроме того, эти же действия станут завершающими на первом этапе реконструкции на развязке Луганской.