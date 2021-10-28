Экономист назвал причину роста цен на продукты в Свердловской области

Продукты осенью непривычно резко растут в цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью 2021 года жители Екатеринбурга и Свердловской области жалуются на рост цен на продукты питания. То яйца в цене подскочат, то стоимость хлеба поползет вверх. Даже картофель, несмотря на нормальный урожай, не дешевеет, как обычно это происходит в сентябре-октябре, а тоже дорожает вслед за соседями по полке в магазине.

- Факт того, что дорожают все продукты питания, а не какие-то отдельные группы, как в прошлом году, говорит о том, что сейчас мы имеем дело с инфляцией издержек, когда все товаропроизводители столкнулись с ростом цен на базовое сырье, - рассказывает на радио «Комсомольская правда» [92,3fm] финансовый аналитик и экономист Константин Селянин. - Понятно, та же вермишель и другие продукты, они растут не столько из-за того, что дорожает упаковка, которая действительно дорожает. Вклад упаковки в общую стоимость пачки вермишели порядка 3%. Дорожает именно исходное сырье, в данном случае зерно.

Производители зерна включают издержки в его стоимость Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Константина Селянина, зерно дорожало и в 2020 году, и в 2021 году, потому что зерно – это биржевой товар, экспортный товар. А те ограничительные меры, которые вводили федеральные чиновники в середине этого года, не сильно помогли, а только замедлили и чуть сгладили рост цен на продукты питания из зерна.

- Поскольку дорожают не только изделия из зерна, но и другие товары, это говорит о том, что идет рост цен не только на исходное сырье, но и на все составляющие. Это электроэнергия, топливо, металл. Эта инфляция издержек приводит к тому, что объективно у сельхозпроизводителей стоимость производства того же килограмма гречки или помидор растет. И производители вынуждены включать это в цену, - констатирует экономист. - Да, они сдерживают цены, да, они встречают огромное сопротивление от торговых сетей, которые борются за карман потребителя, и пытаются сгладить, отсрочить и так далее. Но это явно не получается.

По мнению Селянина, в каждой группе производителей есть свои нюансы, факторы влияния. Например, слабый урожай зерновых в этом году или африканская чума свиней. Но общим фактором является именно инфляция издержек.