Рецидивист обокрал пенсионерку в переходе на вокзале Нижнего Тагила

На мужчину завели головное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле рецидивист украл у 69-летней женщины на вокзале из рюкзака кошелек, в котором было 20 тысяч рублей. Об этом сообщает линейный отдел МВД России на станции города.

- Сотрудники транспортной полиции установили, что вечером 17 октября около 17:00 пожилая женщина вернулась в город на электричке и собиралась воспользоваться подземным переходом, ведущим на вокзал, - говорится в сообщении.

Кража произошла в тамбуре подземного перехода. Полицейские установили, что грабителем оказался 47-летний мужчина, который раньше был несколько раз судим за имущественные преступления. Стражи порядка задержали его.

Мужчина объяснил, что освободился в 2020 году, но так и не нашел работу. Из-за этого он решил достать деньги преступным путем. Он заметил, что после прибытия поезда на вокзал пассажиры скапливаются в тамбуре подземного перехода и теряют бдительность.

17 октября 2021 года он заметил в тамбуре пенсионерку, у которой на спине была сумка-рюкзак. Злоумышленник поравнялся с женщиной, расстегнул молнию и украл кошелек. На улице он забрал из него 20 тысяч рублей.

При этом пенсионерка заметила в его руках свой кошелек и потребовала вернуть деньги. Вор попробовал скрыться, но его задержали полицейские. На мужчину завели дело по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

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