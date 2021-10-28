Свердловчанка хотела заработать на криптовалюте, но наткнулась на мошенников

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают личности мошенников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Краснотурьинска хотела заработать на криптовалюте, но в итоге подарила мошенникам около двух миллионов рублей. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по Свердловской области.

45-летняя женщина увидела рекламу в Instagram, перешла по ссылке и оставила свой номер телефона.

- Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником финансовой компании, предложил свою помощь и рассказал, что для начала финансовых операций и получения большего дохода требовался взнос размером в тысячу долларов, - говорится в сообщении полиции.

После этого женщине позвонила неизвестная и убедила ее оформить кредит. Жительница Краснотурьинска оформила его и вложила деньги в криптовалюту. Она выполняла все инструкции сотрудника финансовой компании.

Однако когда свердловчанка попыталась вывести деньги, она поняла, что ее обманули. Женщина обратилась в полицию 25 октября 2021 года. Сейчас стражи порядка проводят проверку и устанавливают личности мошенников.

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