Свердловчанка хотела заработать на криптовалюте, но наткнулась на мошенников

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают личности мошенников.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Краснотурьинска хотела заработать на криптовалюте, но в итоге подарила мошенникам около двух миллионов рублей. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по Свердловской области.
45-летняя женщина увидела рекламу в Instagram, перешла по ссылке и оставила свой номер телефона.
- Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником финансовой компании, предложил свою помощь и рассказал, что для начала финансовых операций и получения большего дохода требовался взнос размером в тысячу долларов, - говорится в сообщении полиции.
После этого женщине позвонила неизвестная и убедила ее оформить кредит. Жительница Краснотурьинска оформила его и вложила деньги в криптовалюту. Она выполняла все инструкции сотрудника финансовой компании.
Однако когда свердловчанка попыталась вывести деньги, она поняла, что ее обманули. Женщина обратилась в полицию 25 октября 2021 года. Сейчас стражи порядка проводят проверку и устанавливают личности мошенников.
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