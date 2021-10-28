Начальнику управления МВД Нижнего Тагила Ибрагиму Абдулкадырову продлили контракт

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Начальник управления МВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров останется на своем посту еще на год - ему продлили контракт. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой источник.

Контракт заключили с полковником, можно сказать в его день рождения – 19 октября ему исполнился 61 год. Кстати, в мигнувшем году ему уже продлевали контракт, не смотря на достижение им 60-летнего возраста.

По словам начальника пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, срок службы Ибрагима Абдулкадырова напрямую зависит от того, насколько эффективно будет выполняться работа. Кстати у полковника есть медаль «За отличие в охране общественного порядка», которой его наградил президент Владимир Путин.