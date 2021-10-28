За день от коронавируса вакцинируют от 2 до 3 тысяч жителей Сургута

В городе вакцинировали 70% от плана Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый день в Сургуте от коронавируса прививаются от 2 до 3 тысяч горожан, темпы вакцинации за последнее время выросли. Так, 26 октября, прививку от COVID-19 в Суртуге поставили 2 900 человек, из них 1900 получили первый компонент, еще 300 – ревакцинировались. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

На этой неделе в городе открыли еще два пункта для вакцинации в ТЦ «Сити-Молл» и «Союз». На днях заработают пункты вакцинации от коронавируса в магазинах «Сибирь» и «Весенний».

Всего в городе привито 168 тысяч человек, что составляет 70% от плана. Власти Сургута информируют, что в поликлиниках города хватает вакцин «Спутник V», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона». В ближайшее время будет зарегистрирована вакцина для детей и подростков.