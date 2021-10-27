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Происшествия27 октября 2021 16:51

Учеников и сотрудников лицея в Екатеринбурге эвакуировали из-за перцового баллончика

Неизвестные распылили содержимое по помещению
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции пока воздерживаются от комментариев произошедшего

В полиции пока воздерживаются от комментариев произошедшего

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге учеников и сотрудников лицея № 109 в Ленинском районе срочно эвакуировали во время занятий. Предполагается, что в здании неизвестные распылили перцовый баллончик.

- Прямо сейчас в нашей школе взорвали перцовку! Если вы в школе, выходите срочно! Пока не ясно, кто это сделал, - сообщают очевидцы происшествия в группе Вконтакте «Школьная газета МАОУ лицея № 109».

В полиции пока воздерживаются от комментариев произошедшего.