Учеников и сотрудников лицея в Екатеринбурге эвакуировали из-за перцового баллончика

В полиции пока воздерживаются от комментариев произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге учеников и сотрудников лицея № 109 в Ленинском районе срочно эвакуировали во время занятий. Предполагается, что в здании неизвестные распылили перцовый баллончик.

- Прямо сейчас в нашей школе взорвали перцовку! Если вы в школе, выходите срочно! Пока не ясно, кто это сделал, - сообщают очевидцы происшествия в группе Вконтакте «Школьная газета МАОУ лицея № 109».

В полиции пока воздерживаются от комментариев произошедшего.