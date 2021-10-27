В Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года ради ярмарки

Парковка будет закрыта с 00:00 30 октября до 19:00 31 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 30 и 31 октября 2021 года закроют парковку на площади 1905 года. Несмотря на начало нерабочих дней, там пройдет традиционная ярмарка, сообщает пресс-служба администрации города.

- Автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, будет закрыта с 00:00 субботы, 30 октября, до 19:00 воскресенья, 31 октября, - говорится в сообщении.

Сама ярмарка будет действовать два дня с 09:00 до 17:00. Уральцы смогут купить на ней различные продукты от фермеров и производителей. В том числе на торговых рядах будут представлены колбасы, мясные деликатесы, рыба, сыры, сметана, молоко, творог, сливки, йогурты. Также будут грибы, ягоды, сладости и мед.

На ярмарке можно будет купить блины и различную выпечку. Кроме того, будут выставлены теплые вещи: платки, пончо, жилеты, туники, кофты, варежки, носки, валенки, тапочки, шапки и шарфы. Помимо этого на ярмарке можно будет найти сувениры из дерева и кукол ручной работы.

Хоть парковка на площади 1905 года и будет закрыта, оставить машину можно будет на примыкающих улицах. Следующая ярмарка запланирована на 13-14 ноября. Она станет последней в этом сезоне. С 15 ноября площадь 1905 года закроют для подготовки к строительству Ледового городка.

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