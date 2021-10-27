В ТЦ «Мега» скопилась огромная очередь на прививку от коронавируса

Люди стояли в очереди в надежде поставить прививку, но вакцины на всех не хватило Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пункте вакцинации в ТЦ «Мега» 27 октября скопилась огромная очередь из желающих сделать прививку от коронавируса. По словам очевидцев, люди стояли здесь с семи утра. В итоге вакцины на всех не хватило и людей отправили по домам. Видео свердловчан, возмущающихся сложившейся ситуацией, опубликовали в telegram-канале «Екатское чтиво». На кадрах видно, что люди чуть не устроили драку.

Накануне, на жалобы жителей региона об очередях в пунктах вакцинации отреагировал на брифинге замгубернатора Павел Креков.

- Хочется сказать, что для того, чтобы очереди не скапливались, надо было привиться некоторое время назад, когда никаких очередей не было. В основном затор возникает, так как каждого человека надо осмотреть, выяснить его анамнез, помочь заполнить документы, - рассказал он. - Поэтому мы выделяем дополнительных волонтеров, привлекаем специалистов, в том числе тех, которые должны заниматься плановой медицинской помощью на эту работу.

Он добавил, что количество бригад для работы в пунктах вакцинации увеличат уже в выходные. Отметим, что прививку от коронавируса в поликлиниках и мобильных пунктах можно будет поставить и в нерабочие дни.