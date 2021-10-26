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Здоровье26 октября 2021 14:59

Мэр Екатеринбурга допустил новые ограничения для непривитых

Алексей Орлов рассказал, куда будут пускать только с QR-кодом
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ситуация с коронавирусом на Урале осложняется с каждым днем

Ситуация с коронавирусом на Урале осложняется с каждым днем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что сейчас рассматривается возможность ограничения посещения общественных мест для непривитых от коронавируса горожан, которые не имеют QR-код.

- Такая возможность рассматривается. Это делается исключительно для обеспечения безопасности населения. Именно применение QR-кодов для посещения общепита, ТЦ, фитнес-центров, музеев и так далее. Это не ущемление прав. У нас сегодня 560 тысяч жителей Екатеринбурга уже привито, - говорит Алексей Орлов.

Отметим, что каждый день в Екатеринбурге ставятся новые рекорды по числу заболевших COVID-19.