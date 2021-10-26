Жители Екатеринбурга выбрали концепцию благоустройства набережной Исети

Благоустроить хотят набережную Исети в границах улиц Челюскинцев – переулка Красного – Николая Никонова – Карла Либкнехта – проспекта Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина. Фото: проектная документация

В Екатеринбурге подвели итоги голосования за концепцию благоустройства набережной Исети. Больше всего голосов горожан получил проект Открытый консорциум из столицы Урала.

- Результаты оказались очень близкие: разрыв между конкурсантами составил всего 2-3%, - приводит слова главного архитектора города Андрея Молокова пресс-служба мэрии.

Фото: проектная документация

Он отметил, что местные архитекторы лучше знают особенности территорий. Открытый консорциум предложил разделить Плотинку на два уровня. Верхний благоустроить для движения пешеходов и велосипедистов. А нижний обустроить для проведения мероприятий. Также архитекторы хотят сделать около «Космоса» зеленую зону с открытыми бассейнами.

Кроме того, под Макаровским мостом предлагают сделать пешеходный мост с велодорожкой и зону для стрит-арта. Также архитекторы хотят разместить на территории набережной восемь инсталляций.

Фото: проектная документация

Голосование проходило с 8 по 22 октября. В нем приняли участие больше 8,5 тысяч человек. Второе место заняло шведское архитектурное бюро Semrén & Månsson. Третье досталось ГАУ «Институт Генплана Москвы». На четвертой строчке рейтинга расположилось московское проектное бюро APEX. Консорциум S&P + Novascape занял пятое место.

Определять победителя будет профессиональное жюри, в которое входят представители мэрии, архитектурного сообщества, а также члены Совета по сохранению и развитию культурного наследия. Они учтут результаты голосования. Победитель получит миллион рублей, остальные участники по 250 тысяч.

Фото: проектная документация

Благоустроить хотят набережную Исети в границах улиц Челюскинцев – переулка Красного – Николая Никонова – Карла Либкнехта – проспекта Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина.

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