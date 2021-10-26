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Общество26 октября 2021 11:23

Суд временно запретил мэрии Екатеринбурга проводить канализацию у Цирка

Учреждение добилось этого через суд
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Коммуникации разрешат проложить только после реконструкции Цирка

Коммуникации разрешат проложить только после реконструкции Цирка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский цирк провел судебную тяжбу с городской администрацией из-за строительства канализации и водопровода, которые могут проложить для соседнего здания. При этом, руководство Цирка не согласно с таким решением.

Причина несогласия администрации Цирка с действиями мэрии кроется в опасениях, что проведение коммуникаций негативно отразится на ходе реконструкции самого цирка. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Суд по итогам тяжбы встал на сторону Екатеринбургского цирка. По решению судьи коммуникации можно будет провести только после окончания реконструкции здания. Сама реконструкция обойдется в 2 миллиарда рублей.