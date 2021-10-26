Екатеринбург из-за гололеда на дорогах встал в пробки

Город встал в пробки из-за гололеда на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург утром, 26 октября встал в пробки из-за гололеда на дорогах. Судя по Яндекс.Картам, пробки достигли уже восьми баллов. Кроме того, в городе произошло, как минимум шесть ДТП.

Дороги обледенели из-за мокрого снега, который шел ночью и утром, и минусовой температуры. По данным Уральского гидрометцентра, сейчас в городе температура воздуха составляет -3 градуса. Днем столбики термометров, согласно прогнозу погоды, должны подняться до 0, +2 градусов.

Фото: Яндекс.Карты

В среду, 27 октября, ночью в Екатеринбурге, температура воздуха снова опустится до -2 градусов, осадков не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до +1,+3 градусов, пройдет небольшой дождь.