На Урале осудили мужчину, обманувшего женщину на сайте знакомств

Суд отправил мужчину за мошенничество в колонию на два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области жительница города Лесной лишилась 280 тысяч рублей, поверив 55 летнему мужчине, с которым познакомилась на сайте знакомств. Уралец, представившийся Сергеем, во время переписки убедил женщину оформить кредит и перевести деньги на его счет. При этом он обещал вернуть ей их с процентами. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска Лесного, совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области и ОМВД города Сухого Лога, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили место нахождения подозреваемого, который проживал с сожительницей в городе Сухой Лог, и доставили его в ОМВД города Лесного, где в дальнейшем он дал признательные показания, - рассказали в ОМВД России по ГО «город Лесной».

Фото: ОМВД России по ГО «город Лесной»

Оказалось, что мужчина уже не раз был судим, в том числе за мошенничество и вымогательство. Суд признал его виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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