Екатеринбуржец лишился больше 2,4 млн рублей, связавшись с инвестиционной компанией

Мужчина нашел компанию, оказавшуюся мошенниками, в интернете Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В отделение полиции №13 Екатеринбурга обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников - неизвестных, представляющихся сотрудниками инвестиционной компании. Он сам зашел на сайт организации, наткнувшись на ее рекламу в интернете, заполнил анкету и дождался, когда с ним свяжутся.

- Девушка рассказала ему об условиях приобретения акций компании и предложила заработать на бирже. Затем на сотовый телефон заявителю позвонил неизвестный и представился брокером данной инвестиционной компании. Вежливый мужчина убедительно рассказал о выгодном сотрудничестве и предложил свою помощь в инвестировании денежных средств, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Мужчина согласился и оформил соответствующий брокерский счет. Ему обещали, что он сможет «вывести» полученные дивиденды со счета в любой момент. После этого он частями вносил деньги на счет в надежде получения прибыли.

Спустя месяц мужчина попытался вывести со счета часть денег, но не смог. Тут же ему позвонили и сказали, что необходимо еще раз внести определенную сумму денег, иначе перевод будет заблокирован. Тогда мужчина и понял, что зался с мошенниками. Всего он лишился 2,4 миллионов рублей.

Сотрудники полиции завели уголовное дело и устанавливают личности злоумышленников.

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