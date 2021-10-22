На Урале от последствий коронавируса скончался высокопоставленный священник

Фото: страница Виктора Лачимова в социальных сетях

В Свердловской области в возрасте 62 лет скончался высокопоставленный священник. Протоиерей Сергий Циммер — настоятель храма во имя святого Николая Чудотворца умер от осложнений, вызванных коронавирусом. При его поддержке ежемесячно выпускалась бесплатная газета «Тавда православная», он активно взаимодействовал с руководством исправительных учреждений в вопросах духовного воспитания осужденных.

- Отец Сергий известен многим как отзывчивый, неравнодушный, энергичный, инициативный, человек, который всю сознательную жизнь посвятил служению Богу и людям, и чья активная гражданская позиция была достойным примером для прихожан, - сообщил на своей странице в социальных сетях глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов.

Известно, что отец Сергий восстанавливал церковные стены, поддерживал и наставлял прихожан, находящихся в сложной жизненной ситуации, не оставался равнодушным к бедам людей. Когда состоится прощание с ним, пока неизвестно.