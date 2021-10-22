В Невьянске женщина забила насмерть чайником собутыльника

Осужденная била пострадавшего чайником и ногами

В Невьянске 35-летняя женщина забила насмерть чайником 58-летнего собутыльника. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- Следствием и судом установлено, что вечером 13 мая 2021 года подсудимая распивала спиртное в гостях у своих знакомых в квартире дома по улице Строителей города Невьянска, - говорится в сообщении.

В гостях был и 58-летний мужчина, с которым женщина была почти незнакома. Между ними возник конфликт. Осужденная разозлилась и нанесла ему множественные повреждения. Когда женщина успокоилась, пострадавшему вызвали скорую помощь. От полученных травм мужчина в больнице.

- Невьянская «амазонка», избивая не понравившегося ей мужчину, орудовала не только ногами, но и металлическим чайником, наполненным водой. Именно это орудие и способствовало получению потерпевшим не совместимых с жизнью травм, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима.

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