Антон Баков предложил застроить домиками территорию у моста на Бебеля

Пространство у моста на Бебеля пока выглядит не самым лучшим образом. Фото: сервис Яндекс.Карты

Политик Антон Баков выступил с предложением застроить набережную Исети в районе моста на улице Бебеля небольшими цветными домиками в европейском стиле, а саму набережную выстроить в несколько ярусов.

Проект Антона Бакова называется «Верх-Исетская слобода», его политик представил в администрации Екатеринбурга на очередном заседании Совета неравнодушных граждан, куда входят известные городские общественники. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На обсуждении проекта участники совета отметили, что для проживания такие домики не подойдут, однако в них можно разместить художественные мастерские, сувенирные лавки и прочие зоны притяжения горожан.

Сам Баков предложил создать на набережной пространство с ресторанами и магазинами. Эту идею глава города Алексей Орлов пообещал включить в дорожную карту подготовки к юбилею Екатеринбурга.