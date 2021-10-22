Экс-полицейский предупреждал похитителей, когда на станции не кому было помешать преступлению Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за покрывательство похитителей металлолома будут судить экс-полицейского линейного отдела полиции на станции Шарташ. Его обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за попустительство по службе).

- Порочащий честь и достоинство сотрудник был уволен из органов внутренних дел. Материалы отдела собственной безопасности направлены в следственные органы, было возбуждено уголовное дело, расследование которого на данный момент завершено, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

По версии следствия, экс-силовик в течение года за деньги предупреждал похитителей металлолома о наличии или отсутствии сотрудников полиции на станции Екатеринбург-Пассажирский.

- Вместе с чем обвиняемый, целенаправленно обеспечивая безнаказанность похитителей, не реализовал свои служебные полномочия по раскрытию преступлений, связанных с хищениями грузов подвижного состава, изделий из металлов, не принял мер к выявлению и пресечению таких преступлений, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд Свердловской области для рассмотрения. Похитителей металлолома также ждет суд. На них завели уголовные дела.

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