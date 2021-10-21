Екатеринбуржцы смогут изменить маршрут «красной линии»

Руководитель проекта также объяснила, что некоторые объекты следует убрать из маршрута Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршрут городской красной линии может увеличиться до 8,5 километров. Об этом на заседании совета «Неравнодушных граждан» рассказала руководитель проекта «Красная линия Екатеринбурга Вилена Петрищева.

Народный маршрут был создан 10 лет назад путем общегородского, народного голосования. По словам Вилены Петрищевой за проект проголосовало 11 тысяч человек. В настоящее время длина маршрута «красной линии» - 6,5 километров. Однако некоторые объекты на маршруте стали неактуальны или потеряли прежний облик.

- Уже года два гиды, музейные сотрудники и просто жители говорят о том, что за этот период появились новые объекты, либо отреставрированые старые и стали выглядеть иначе. В рамках проекта мы организовываем различные волонтерские мероприятия: проводим бесплатные экскурсии, велоквесты, ведем соцсети. Мы решили к 2023 году ее обновить и выбрать вместе с экспертами объекты на красной линии и вынести на общенародное голосование, - рассказала руководительница проекта.

С сегодняшнего дня и до 7 ноября екатеринбуржцы смогут выбрать путем голосования объекты, достойные городского, туристического маршрута. За день проголосовало больше тысячи человек. Кроме того, горожане предлагают сделать гид по конструктивизму.

- Ни с экспертами, ни внутри команды, мы не пришли к единому мнению. Все - таки, она должна остаться 6,5 километров, как сейчас, либо мы добавляем больше важных объектов. Но при этом мы удлиняем маршрут до 8.5 километров. Можно сделать виртуальный маршрут «красная линия по конструктивизму города». Если за этот проект кто-то возьмется, то мы готовы помочь, - говорит Вилена Петрищева.

Руководитель проекта также объяснила, что некоторые объекты следует убрать из маршрута. Так, например, памятник клавиатуре уже просел и его клавиши «утонули в земле».