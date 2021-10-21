Начальник полиции Алапаевска переведен на службу в Нижний Тагил

Сегодня у полковника Губера первый рабочий день на новом месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник полиции Алапаевска Эдуард Губер, занявший эту должность в 2020 году, вернется в Нижний Тагил, чтобы стать заместителем начальника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Приказ о переводе был подписан 20 октября.

- Губер собрал начальников служб и подразделений райотдела и поблагодарил за совместную работу в коллективе, где он трудился полтора года. Из нескольких предложенных ему должностей он выбрал службу в Нижнем Тагиле, - отметил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Сегодня у полковника Губера первый рабочий день на новом месте. В ближайшее время он уйдет в двухнедельный отпуск, чтобы затем приступить к борьбе с «беловоротничковой преступностью». Кстати. Временно исполняющим обязанности главы ОМВД Алапаевска назначен подполковник Дмитрий Шестовских.