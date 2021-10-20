Депутат Госдумы попросил отменить фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге

Фестиваль снова могут перенести Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, представляющий в нижней палате федерального парламента Свердловскую область, предложил временно отменить массовые мероприятия в Екатеринбурге из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В качестве аргумента парламентарий привел слова российского вице-премьера Татьяны Голиковой, которая назвала Свердловскую область «тревожным регионом», а медицина - захлебывается от напряженности.

- Напрашивается прямой вывод – отменять ближайшие массовые мероприятия. Одно из таких – «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Друзья, считаю, надо с ним повременить, - пишет Андрей Альшевских, призывая власти региона и Роспотребнадзор вмешаться в ситуацию.

Напомним, что ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night в 2021 году решили провести 22 октября. Однако с 23 числа руководство Свердловской области может ввести режим выходных дней на одну неделю.