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Общество20 октября 2021 17:00

Депутат Госдумы попросил отменить фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге

В регионах вводят выходную неделю из-за коронавируса
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Фестиваль снова могут перенести

Фестиваль снова могут перенести

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, представляющий в нижней палате федерального парламента Свердловскую область, предложил временно отменить массовые мероприятия в Екатеринбурге из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В качестве аргумента парламентарий привел слова российского вице-премьера Татьяны Голиковой, которая назвала Свердловскую область «тревожным регионом», а медицина - захлебывается от напряженности.

- Напрашивается прямой вывод – отменять ближайшие массовые мероприятия. Одно из таких – «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Друзья, считаю, надо с ним повременить, - пишет Андрей Альшевских, призывая власти региона и Роспотребнадзор вмешаться в ситуацию.

Напомним, что ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night в 2021 году решили провести 22 октября. Однако с 23 числа руководство Свердловской области может ввести режим выходных дней на одну неделю.