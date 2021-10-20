В выходные закроют парковку на Площади 1905 года

Ярмарка будет работать с 09:00 до 17:00

В Екатеринбурге в выходные из-за ярмарки снова закроют парковку на Площади 1905 года. Об этом автомобилистов предупредили в администрации города.

- Автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, закроется уже с 23:00 пятницы, 22 октября, до 19:00 воскресенья, 24 октября, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Посетители ярмарки смогут оставить машину на улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.

Отметим, что ярмарка будет работать 23 октября и 24 октября с 09:00 до 17:00. Посетители смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию от уральских производителей.