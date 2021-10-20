Две больницы откроют до конца года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новую больницу в Нижневартовске откроют до конца 2021 года. Ход строительства медицинского учреждения обсудили на заседании координационного совета, на котором обсуждают возведение объектов, влияющих на достижение показателей по национальным проектам.

Новая больница в Нижневартовске рассчитана на 1 100 коек, готовность объекта оставляет 76%, сейчас на стройке трудятся 250 человек. Об этом сообщает сайт ugra-tv.ru.

Также в Югре возводят участковую больницу на 50 коек в Горноправдинске. Объект готов на 90%, его запустят в эксплуатацию также в декабре 2021 года. Здесь осталось установить технологическое оборудование.