За сутки в Свердловской области потушили пять лесных пожаров

Спасатели продолжают бороться с тлеющими торфяниками в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области спасателям удалось потушить пять лесных пожаров на площади 30,1 гектара. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Действует 14 природных пожаров на площади 185,9 гектара, - говорится в сообщении.

При этом 10 лесных пожаров на площади в 115,8 гектара удалось локализовать. Кроме того, спасатели продолжают бороться с тлеющими торфяниками в Екатеринбурге. Сейчас на месте работают больше 200 сотрудников МЧС и Уральской авиалесоохраны.

МЧС заявило, что на Урале нет необходимости в привлечении волонтеров к тушению торфяников. По словам ведомства, неподготовленный человек может провалиться в торф. На таких пожарах могут работать только профессионалы.

По данным на 20 октября, в Свердловской области природные пожары продолжают действовать на юге Екатеринбурга, в Камышловском муниципальном районе, а также в Артемовском, Березовском, Невьянском и Тугулымском городских округах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

На территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Уральцам нельзя разводить открытый огонь в лесах и на дачных участках.

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