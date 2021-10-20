СК завел дело на экс-заместителя главврача больницы в Нижнем Тагиле

Дело возбудили по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет завел уголовное дело на бывшего заместителя главврача горбольницы №1 в Нижнем Тагиле. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- По версии следствия, в момент нахождения на должности он принял работы по капитальному ремонту здания родильного дома медицинского учреждения на сумму более 3,5 миллиона рублей. Фактически эти работы в полном объеме выполнены не были, - объяснил источник.

Он добавил, что ремонтом занималось ООО «Стройинвест». У компании был заключен контракт со свердловским Минздравом на 111 миллионов рублей. Источник сообщил, что бывший заместитель главврача принимал участие в подписи актов и давал различные поручения. При этом он делал это в интересах подрядчика.

- При этом сверка данных и фактически выполненных работ им не производилась, - объяснил собеседник.

Дело в отношении бывшего заместителя главврача возбудили по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

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