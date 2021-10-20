Ушел из жизни бард из Нижнего Тагила Владислав Шадрин

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После продолжительной болезни 18 октября скончался бард из Нижнего Тагила Владислав Шадрин. Как пишет издание TagilCity.ru, он боролся с раком желудка 4 степени.

Друзья и коллеги барда выражают соболезнования на его странице ВКонтакте:

- Светлая память... Слава, пока будут слушать и петь твои песни, ты будешь жить.

О времени и месте прощания с Владиславом пока неизвестно. В начале октября в Нижнем Тагиле проходил благотворительный концерт по сбору средств на лечение барда. Он проходил лечение в московском центре имени Петровского.