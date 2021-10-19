На Урале две недели ищут мужчину, который перед исчезновением побрился налысо

Родственники Павла сделали ориентировку на поиски. Фото: предоставила Надежда Егорова

В Краснотурьинске уже две недели ищут 34-летнего Павла Обрезкова. Вечером, 2 октября мужчина отдал своей матери все свои документы и попросил отвести его в парикмахерскую. Павел сказал мастеру побрить его налысо и сбрить ему брови. После этого мама и сын разминулись. На следующий день телефон Павла Обрезкова был недоступен. Родственники обратились в полицию.

Пропавшему мужчине нужна медицинская помощь, так как ранее он употреблял наркотики. Но в последнее время он воздерживался от приема запрещенных веществ.

- Он отдал все документы маме и сказал, что пусть у тебя будут. Попросил сходить с ним в парикмахерскую. Раньше он никогда не брился налысо. В то время как начались поиски, полицейские проверяли дом брата Паши. Его брат работает на вахте. Дом брата был вскрыт и собака, которую он кормил была отвязана от цепи, - рассказывает племянница пропавшего Надежда Егорова. - Проблем раньше с ним не было, он жил спокойно. Перед исчезновением Паша говорил одной девушке, что она «его судьба и богом дана ему». Мы и решили, что у него могли быть проблемы с психикой. Мы даже не знаем, куда он мог пойти.

Фото: предоставила Надежда Егорова.

Родственники объехали друзей и знакомых, но у них Павел не появлялся. Ключи от квартиры пропавшего мужчины полицейские нашли в реке, неподалеку от частного сектора. Остальные личные вещи не были найдены. В квартире Павла сейчас круглые сутки находится его мама. А в доме, живет брат мужчины, который вернулся с вахты. На данный момент известий о местонахождении мужчины нет.