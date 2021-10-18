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Общество18 октября 2021 18:36

В Екатеринбурге общественники предложили заключать трехстороннее соглашение при благоустройстве города

Подобная система поможет сделать систему более прозрачной
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Подобный механизм уже реализовывается в Европе порядка 20 лет и по-другому называется «Соглашение о добросовестности».

Подобный механизм уже реализовывается в Европе порядка 20 лет и по-другому называется «Соглашение о добросовестности».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге общественники предложили реализовывать проекты благоустройства города с заключением соглашений о гражданском участии, подобный механизм уже реализовывается в Европе порядка 20 лет и по-другому называется «Соглашение о добросовестности».

- Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать систему более прозрачной. Ее суть заключается в том, что три стороны в лице власти, подрядчика и общественников заключают трехстороннее соглашение, - рассказала «КП-Екатеринбург» общественник Екатерина Петрова.

Это необходимо для того, чтобы общественники, которые также исполняют роль наблюдателей, могли видеть весь процесс благоустройства: начиная от закупок и заканчивая реализацией какого-либо проекта. По словам Екатерины Петровой, очень часто общественники поздно узнают о проводимых работах, что приводит к недопониманию, петициям и протестам, а подобное соглашение поможет решать возникшие споры мирным путем.