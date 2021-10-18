Уральскому первокласснику, увлекающемуся атомной физикой, провели экскурсию по БАЭС

Фото: пресс-служба Белоярской АЭС

Екатеринбургский первоклассник Дамир Мусаев, который с пяти лет серьезно увлекается атомной физикой, смог побывать на настоящей АЭС. Мечту маленького вундеркинда осуществило руководство Белоярской АЭС, мальчику провели экскурсию и даже позволили поуправлять энергоблоком БН-800 на полномасштабном тренажере.

- Не смотря на то, что наша семья не имеет никакого отношения к атомной энергетике, наш сын совершенно неожиданно заинтересовался этим направлением: стал искать видеоролики и публикации в интернете. Мы всячески стараемся поддержать его в этом, - рассказала мама юного гения.

Школьнику удалось посидеть в кресле начальника смены станции, ведущих инженеров по управлению ректором и турбиной. А инструкторы учебно-тренировочного центра рассказали ему о принципах работы энергоблоков на быстрых нейтронах.

- Завершив экскурсию, Дамир Мусаев твердо для себя решил вернуться на Белоярскую АЭС уже в качестве инженера, - подытожили в пресс-службе БАЭС.