Теперь женщину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Иван ВИСЛОВ

В Екатеринбурге 29-летняя женщина ударила ножом своего сожителя во время ссоры. В полиции выяснили, что инцидент произошел поздним вечером 15 октября. Прибывшие на место происшествия бригады скорой медицинской помощи обратились в полицию и рассказали о мужчине с ножевым ранением бедра.

- Пострадавший находился у себя дома, где у него в ходе совместного употребления спиртного возникла конфликтная ситуация со своей сожительницей. Через некоторое время общение на повышенных тонах окончилось потасовкой, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

На данный момент мужчина находится в ГКБ № 23 в тяжелом состоянии. Согласно справке, ему причинен тяжкий вред здоровью. Теперь женщину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до десяти лет лишения свободы, задержанная помещена под стражу.