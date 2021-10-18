В Югре провели региональный слет отцов

Слет посетила губернатор Наталья Комарова. Фото: ugra-news.ru

В День отца, 17 октября 2021 года, в Ханты-Мансийском автономном округе провели первый региональный слет отцов, который посетители губернатор региона Наталья Комарова.

Участники мероприятия поделились опыт участия в социальных проектах, а также собственных общественно значимых инициатив. Об этом информирует портал ugra-news.ru.

Также участники предложили создать в Югре региональное отделение Союза отцов, чтобы работать более эффективно. Кроме этого они предложили утвердить награду «Отцовская доблесть» для жителей региона, воспитывающих пять и более детей.