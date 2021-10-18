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Общество18 октября 2021 15:06

В Югре провели региональный слет отцов

Событие состоялось 17 октября
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Слет посетила губернатор Наталья Комарова. Фото: ugra-news.ru

Слет посетила губернатор Наталья Комарова. Фото: ugra-news.ru

В День отца, 17 октября 2021 года, в Ханты-Мансийском автономном округе провели первый региональный слет отцов, который посетители губернатор региона Наталья Комарова.

Участники мероприятия поделились опыт участия в социальных проектах, а также собственных общественно значимых инициатив. Об этом информирует портал ugra-news.ru.

Также участники предложили создать в Югре региональное отделение Союза отцов, чтобы работать более эффективно. Кроме этого они предложили утвердить награду «Отцовская доблесть» для жителей региона, воспитывающих пять и более детей.