Житель Екатеринбурга поругался со знакомым и переехал его на машине

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 28-летнего местного жителя обвиняют в том, что он переехал своего знакомого на машине после ссоры. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, это произошло днем 16 октября 2021 года. Обвиняемый был пьян и поссорился со своим 35-летним знакомым у одного из домов на улице Фрунзе.

- На почве ссоры обвиняемый, сев за руль легкового автомобиля, совершил наезд на лежащего на земле оппонента, - сообщает Шульга.

У потерпевшего диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. В скорую помощь позвонили очевидцы. Врачам удалось спасти жизнь мужчины.

Также на место прибыла полиция и задержала обвиняемого. На него завели дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают доказательства, проводят экспертизы и опрашивают свидетелей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу добавили, что информация о наезде на человека поступила в полицию 16 октября около 18:30.

- Буквально через 10 минут нарядом ДПС на улице Фурманова была задержана машина Volkswagen Golf, которой управлял нетрезвый ранее не судимый мужчина, - говорится в сообщении.

Задержанного доставили в отделение. На него составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Затем мужчину передали следователям.

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