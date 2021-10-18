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Здоровье18 октября 2021 14:46

За выходные в Нижнем Тагиле 132 человека заразились COVID-19

Динамика остается тревожной
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В больницах Нижнего Тагила заняты все койки, выделенные под коронавирусных больных

В больницах Нижнего Тагила заняты все койки, выделенные под коронавирусных больных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие выходные, 16 и 17 октября 2021 года, в Нижнем Тагиле официально подтверждено еще 132 случая заражения коронавирусом: 82 - по состоянию на 16 число, и еще 50 – на 17 октября.

С начала пандемии в Нижнем Тагиле официально подтверждено 11 125 случаев COVID-19. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

На днях мэр города Владислав Пинаев заявил, что в Нижнем Тагиле за последнее время резко подросла заболеваемость коронавирусом. Уже на прошлой неделе в городских больницах оказались заняты все отведенные для коронавирусных больных койки. Также в городе растет смертность от COVID-19.