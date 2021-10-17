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Общество17 октября 2021 9:03

Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге в начале рабочей недели

В понедельник без зонта на улицу лучше не выходить
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Днем в понедельник столбики термометров в Екатеринбурге покажут +11...+13 градусов по Цельсию.

Днем в понедельник столбики термометров в Екатеринбурге покажут +11...+13 градусов по Цельсию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 18 октября, в Екатеринбурге пройдет небольшой дождь. А если говорить про температуру воздуха, то она будет довольно комфортной. Ночью +3...+5 градусов Цельсия. Днем +11...+13.

- Будет облачно с прояснениями. Ветер южный и юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС».

Во вторник, 19 октября облачность сохранится, но осадков не ожидается. Скорость ветра будет такой же, как и в понедельник. А столбики термометров ночью опустятся до +4...+6 градусов, а днем поднимутся до +9...+11.