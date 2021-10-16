Как правило, телефонный звонок от мошенников раздается в самый неподходящий момент Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Екатеринбурга ежедневно становятся жертвами мошенников, которые вынуждают их расстаться со своими деньгами, оказывая психологическое воздействие во время телефонного звонка. В итоге наивные граждане лишаются сумм до нескольких миллионов рублей.

Информация от УМВД РФ по Екатеринбургу

Один из таких разговоров в целях профилактики опубликовала полиция Екатеринбурга. В сентябре 2021 года в отдел полиции № 13 Чкаловского района обратился мужчина, которого мошенники развели на сумму чуть больше 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, к которому и была приобщена эта аудиозапись.

Также в полиции Екатеринбурга рассказали, как именно злоумышленники «разводят» горожан, похищая их финансы.