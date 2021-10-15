В Екатеринбурге снесут пристройки Уральской золотоплавильной химической лаборатории

Проведенная ранее экспертиза показала, что они не представляют архитектурной ценности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снесут здания, которые находятся рядом с объектом культурного наследия Уральской золотоплавильной химической лаборатории на пересечении улиц Горького и Первомайской. Проведенная ранее экспертиза показала, что они не представляют архитектурной ценности, речь идет сразу о 14 зданиях.

- Под снос идут: научное одноэтажное здание, пристрой к нему, электрическая подстанция, лабораторный корпус, автосервис, две мастерские с пристроем, конторское здание, железобетонная лестница и ведущее к ней крыльцо, а также кирпичный забор, - говорится в акте историко-культурной экспертизы.

Известно, что общественные обсуждения акта пройдут до 8 ноября. Исполнитель работ по демонтажу всех этих построек будет обязан выполнить ряд правил, к которым относится аккуратный разбор конструкций без «чрезмерных вибрационных и динамических нагрузок».