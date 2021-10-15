ФСБ и СК пришли с обысками в мэрию Среднеуральска из-за дела о растрате 21 млн рублей

По словам источника, обыски связаны с делом, которое возбудила прокуратура по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале 2021 года ФСБ и Следственный комитет по Свердловской области пришли с обысками в администрацию Среднеуральска. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, обыски связаны с делом, которое возбудила прокуратура по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Ведомство установило, что в августе 2019 года МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» заключило с ООО «Среднеуральское стройуправление» контракт на реконструкцию очистных сооружений в городе.

Сумма контракта была 625,9 миллиона рублей. Подрядчик должен был закончить работы до июля 2021 года. При этом ремонт проводился в рамках региональной госпрограммы за деньги из областного и местного бюджетов.

Прокуратура установила, что МКУ «Управление ЖКХ» заплатило ООО «Среднеуральское стройуправление» за разработку рабочей документации, которая не была предусмотрена в смете. Материальный ущерб составил 21 миллион рублей. Расследование этого уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Дело пока является бесфигурантным. Источник рассказал корреспонденту «КП Екатеринбург», что 13 октября 2021 года в рамках этого дела прошли обыски в офисе подрядчика ООО «СУ СУ». Директором этой компании является сын бывшего мэра Среднеуральска Кирилл Зашляпин.

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