В Екатеринбурге полицейские накрыли подпольный склад табачных изделий

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские накрыли нелегальный склад табачных изделий без акцизных марок, стоимость изъятого составляет порядка одного миллиона рублей. Незаконное хранилище на улице Вишневой выявили во время проверочной закупки. Во время обыска у бизнесмена нашли несколько тысяч пачек сигарет.

- Образцы указанной продукции были направлены на экспертизу на предмет наличия признаков фальсификации и определения опасности для жизни и здоровья потребителей. В итоге, по результатам исследования было установлено, что указанная продукция является контрафактом, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Хозяином склада оказался 41-летний ранее не судимый местный житель. Он планировал продавать свой товар на территории Екатеринбурга. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.