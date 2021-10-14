Павел Креков объяснил, как будут работать QR-коды в Свердловской области

Считывать QR-код в свободных от коронавируса зонах смогут с помощью телефона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области начнут действовать с 25 октября QR-коды. Заместитель губернатора Павел Креков во время брифинга рассказал, как они будут работать.

Например, в театрах, по его словам, могут использовать считыватели, с помощью которых администраторы на входе будут проверять бумажный вариант QR-кода.

- Может быть и простой вариант, когда используется телефон - в него закачивается программа и он считывает QR-код. При этом мы рекомендуем иметь при себе документ, удостоверяющий личность, потому что есть риск того, что появятся желающие пройти с чужим QR-кодом, - рассказал замгубернатора.

В электронные пропуска, которые используются в зданиях правительства и многих федеральных структурах QR-код будет впечатан.

Напомним, Павел Креков также рассказал, что в Свердловской области сократят действие QR-кодов для привитых от коронавируса. В настоящее время они действуют один год, однако в ближайшее время их сократят в два раза: до шести месяцев. Подобную инициативу выдвинул российский минздрав из-за возрастающей заболеваемости COVID-19.