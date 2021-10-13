Природоохранная прокуратура нашла нарушения в парке «Река Чусовая»

В парке мало знаков, сообщающих, что это особо охраняемая природная зона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила провела проверку работы парка «Река Чусовая». В ходе мероприятий нашли нарушения федерального закона, сообщает TagilCity.ru.

Проверку провели после обращений эко-активистов. Прокуратура выявила, что автокемпинг на берегу реки нарушает водоохранное законодательство. В парке мало знаков, сообщающих, что это особо охраняемая природная зона.

Кроме того, работа по выявлению и устранению нарушений ведется не в полном объеме. Выявили нарушения при выдаче разрешений на охоту.

Прокуратура вынесла представление министру природных ресурсов и экологии Свердловской области и директору уральского Департамента по охране животного мира. За нарушения при регистрации заявок на получение разрешений на охоту и выдаче самих разрешений вынесено постановления о возбуждении административных дел в отношении парка.

Помимо этого, полиция проводит проверку организации руководством парка земляных работ. Они осуществляются в рамках ремонта подъезда к месту пожарного забора воды на реке Чусовая.

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